Jugó en Real Garcilaso y ahora hace bailar cumbia villera a Susana Giménez [VIDEO] 

Talento dentro y fuera de la cancha. Brian Sarmiento, el volante de 27 años que fue uno de los goleadores de Real Garcilaso el año pasado, presentó su tema musical 'Tamo Activo' (junto a Los Turros) en el programa de Susana Giménez quien no se resistió a bailar con el nuevo jugador del Newell's Old Boys.



El mediocampista de Real Garcilaso y que ahora llevará la '10' de Newell's Old Boys, que algún tiempo defendió Lionel Messi en las inferiores, derrochó carisma frente a las cámaras y por momentos intentó seducir a la conductora.



Susana Giménez, lo invitó en su sketch de la empleada pública y allí soltó toda su "alma de barrio" donde no se cansó de bailar y cantar con el público y con la famosa diva, a quien incluso invitó a salir. "Nunca estuve con una chica rubia de su estilo, me encantaría invitarte a cenar".



El ex jugador de Real Garcilaso, le contó a Susana Giménez algunos anécdotas como que compró un bar en el Cusco y que fue invitado al cumpleaños de Bono solista de la banda U2. "Una vez un compañero me dice, ¿me acompañas a un cumpleaños? y le dije: "Sí, bueno, ¿pero dónde es? Y me dice: En Mónaco". "Cuando llegamos a Mónaco el cumpleaños era en un barco que parecía el Titanic y yo nunca había subido a un barco". Al llegar a la fiesta los recibió el cumpleañero con un abrazo. "Tenia un perfume que casi le doy beso", sorprendió con el detalle Brian que no sabía de quien se trataba. Hasta que su amigo le dijo: "¡Es Bono!".