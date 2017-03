Julio César Uribe fue despedido de Unión Comercio tras malos resultados [VIDEO]

A penas se jugaron 6 fechas del Torneo de Verano y ya despidieron al cuarto técnico del campeonato. Esta vez le tocó a Julio César Uribe, quien logró dos empates, tres derrotas y ganó en una oportunidad (3-1 a Cantolao) con Unión Comercio.



Todo esto tras caer de visita por 3-0 ante San Martín, partido donde Julio César Uribe fue expulsado en el minuto 39 por reclamar una falta. "El jefe de equipo me informó que ya no continúo. Simplemente se asume como debe ser", contó el 'Diamante' a "Gol Perú".



"Encontré un grupo de 36, me quedé con 27 y ahora tengo 16. Y esos 16 están jugando bien al fútbol. Pero si él (el presidente Freddy Chávez Ríos) siente que hay un tema de técnico, es su verdad y hay que respetarla", añadió Julio César Uribe.



Siento mucha tranquilidad, porque sé que siempre hago bien mi trabajo. Yo no estoy para agacharle la cabeza a nadie", sentenció el ex técnico de la selección peruana.