Kevin Quevedo fue presentado en Alianza Lima, tras dejar Universitario

Adiós Campomar , hola Matute. Oficialmente el volante Kevin Quevedo se convirtió en nuevo jugador de Alianza Lima luego de firmar su contrato para las próximas tres temporadas. El futbolista posó luego con el escudo del club y con el gerente del club, Gustavo Zevallos.

"Yo solamente quiero jugar y he priorizado eso", aclaró el jugador quien no tuvo muchas chances en Universitario, institución que en el final intentó retenerlo, aunque ya era tarde. "Quedo muy agradecido por el esfuerzo de la directiva actual por querer que me quedé pero mi partida no es responsabilidad de ellos", aclaró Kevin Quevedo en Twitter.

Quevedo Quevedo será una alternativa importante para el 'profesor' Bengoechea

El mediapunta puede jugar por el centro o por la derecha y tiene buen recorrido. En el 2016 destacó en el clásico justamente ante los 'grones' y en una práctica con la selección mayor, donde jugó para la sub 20 y se ganó los elogios del DT Ricardo Gareca.

Kevin Quevedo se confesó hincha de Alianza Lima y está llamado a ser una alternativa importante para Pablo Bengoechea. "Mi mayor deseo es aportar al equipo y me sacrificaré para lograrlo", señaló el mediocampista.

