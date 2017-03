Kevin Quevedo: El jugador que dejó ir Universitario ya marcó 4 goles con Alianza Lima [VIDEO]

Alianza Lima tiene una joya y no precisamente de sus canteras. Kevin Quevedo firmó contrato por dos años con los blanquiazules tras dejar Universitario de Deportes. El joven de 20 años marcó 4 goles a Juan Aurich por la fecha 8 del Torneo de Verano y fue la figura del partido.



Kevin Quevedo también estuvo con la selección peruana Sub 20 que se realizó en Ecuador, pero no pudo destacar. Ahora con Aianza Lima pretende convertirse en la nueva estrella que, esperemos, pise tierra y no pierda en el camino, como muchos otros jugadores que tuvieron grandes inicios como futbolistas profesionales.



Kevin Quevedo guardará este video con Alianza Lima, donde pudo marcar 4 goles (42', 59' 72' y 82' ) para sentenciar una goleada por 7-2 ante Juan Aurich por el duelo de revanchas del Torneo de Verano, que se jugó en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute.



Kevin Quevedo ya es uno de los goleadores de Alianza Lima junto a su compañero Luis Aguiar, que este domingo marcó un doblete en el primer tiempo frente al 'Ciclón'.



MIN 42: Kevin Quevedo puso el cuarto gol de Alianza Lima, la tocó sin marca debajo del arco.



Alianza Lima vs. Juan Aurich: Gol de Kevin Quevedo

MIN 59: Kevin Quevedo anotó su segundo gol y el quinto de Alianza Lima sobre Juan Aurich.

Alianza Lima vs Juan Aurich: Segundo gol de Kevin Quevedo

MIN 72: Kevin Quevedo anotó su tercer gol y el sexto de Alianza Lima sobre Juan Aurich.

Alianza Lima vs Juan Aurich: Tercer gol de Kevin Quevedo

MIN 82: Kevin Quevedo hace historia en Alianza Lima tras anotar cuatro goles en la goleada sobre Juan Aurich.