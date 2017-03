Kevin Quevedo: La nueva 'Joya' de Alianza Lima que se formó en Universitario [VIDEO] 

Kevin Quevedo acaba de graduarse a los 20 años. Tiene título de goleador, 'Cartón' de profesional, estudios de aliancista y cuadernos que va llenando con los días que la vida le regala. Días (mejor dicho tardes) como el de ayer donde con cuatro goles hizo que Matute explotara y que el hincha de Alianza Lima se rindiera no solo ante sus tantos, sino ante su juego pícaro como delantero por derecha y lo bien que se entendió con el uruguayo Luis Aguiar.



Kevin Quevedo aparece como un joven serio, centrado. Quien ayer dijo que "apagará el celular para tener la tranquilidad de su familia". Quien hace más de dos meses dejaba la 'U' con la frase: "Yo solamente quiero jugar y he priorizado eso" y se pasaba a la vereda del frente. Alianza Lima, equipo del cual es hincha, lo recibió con los brazos abiertos y Pablo Bengoechea, acostumbrado a trabajar con gente joven lo recibió feliz.



Alianza Lima ya había sufrido a Kevin Quevedo en un clásico en el 2016 cuando este 'rompió' al volante, y ahora compañero suyo, Aldair Fuentes. Pero ahora, el club 'grone' lo disfruta, le da minutos, le otorga ritmo y ayer Quevedo se lo agradeció con un 'póker'. Cuatro goles que solo lograron en su tiempo Claudio Pizarro (1999) y Juan Diego Gonzales Vigil (2005).



Kevin Quevedo es la nueva esperanza de Alianza Lima en su lucha por el título

Kevin Quevedo cumplió años el pasado 22 de febrero, gusta de jugar por la banda, disfruta ir a la espalda del lateral, tocar con el compañero suyo y no dejar por nada de ser picón. "No me gusta perder, nunca", dice el hijo de Willy Quevedo Linares, un puntero derecho que destacó en los 80s y 90s. En este momento Kevin, el joven de los cuatro goles anda feliz, se ha graduado. Ahora debe seguir, esto ya pasó.