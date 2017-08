Kylian Mbappé rompe con Real Madrid y jugará con Neymar en el PSG [VIDEO] 

Tremendo golpe recibió Real Madrid luego de conocerse que Kylian Mbappé empezó a ser negociado entre AS Monaco y el PSG de Francia quien ha su última apuesta por conformar un ataque letal y lograr la próxima Champions League.



Se conoció a través de la prensa parisina que Kilian Mbappé no jugaría finalmente en Real Madrid, luego que el dueño del PSG superar la oferta de los galácticos (160 millones de euros) y pusiera sobre la mesa 180 millones.



Los abogados de PSG, Kilian Mbappé y del AS Mónaco se reunieron en el principado, para cerrar el acuerdo y dejar todo listo para oficializar la firma de jugador en las próximas horas.



Este es el segundo golpe que PSG da en el mercado luego de arrebatarle a Neymar al Barcelona. Ahora hace lo mismo con Real Madrid que pedirá 20 millones de euros de reparación por romper el pre acuerdo entre ambas partes. Se conoce que los parisinos ya van gastando 400 millones antes de iniciar la temporada. El siguiente golpe Jan Oblak el portero de Atlético de Madrid.