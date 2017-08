Leao Butrón: ¿Por qué no lo convocaron a la selección peruana? Esto dijo Ricardo Gareca

El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, dio a conocer la lista de convocados para los partidos de la bicolor ante Bolivia y Ecuador por Eliminatorias. La gran sorpresa fue el llamado de Jefferson Farfán, aunque también resaltó la no inclusión de Leao Butrón (40) pese a la gran expectativa.



El portero Leao Butrón es de los jugadores más regulares del Torneo Apertura. Sus grandes actuaciones con Alianza Lima lo pusieron como posibilidad para ser tomado en cuenta en la selección peruana. Sin embargo, Ricardo Gareca mantuvo a Pedro Gallese, Carlos Cáceda y José Carvallo, habituales convocados en el arco.



"Entiendo lo de la gente y la prensa con el tema Butrón. Está en un gran momento. Me pone contento porque conozco su trayectoria desde hace 10 años que llegué a Perú. Ante cualquier eventualidad hay arqueros que están en la mira", dijo Ricardo Gareca en conferencia de prensa de la selección peruana.



Asimismo, el DT argentino explicó los motivos de la no convocatoria de Leao Butrón para la fecha doble de las Eliminatorias Rusia 2018.



"El análisis que hacemos es ¿por quien reemplazar a Butrón? Si bien hay un rendimiento bueno de él, ¿es tan malo el rendimiento de los que están? Vemos que los que son habitualmente llamados, no solo lo mantienen (rendimiento), sino que son referentes y destacan en sus clubes. Más allá de los merecimientos, contemplamos si baja el nivel alguno de los que están"