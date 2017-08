Leao Butrón habló sobre su retiro del fútbol, Alianza Lima, la selección peruana y Christian Cueva [VIDEO]

Leao Butrón es, para muchos, el mejor futbolista que dejó el Torneo Apertura. El portero de Alianza Lima se convirtió en pieza clave para que los de Pablo Bengoechea se queden con dicho certamen.



En entrevista para "Fútbol en América" del último domingo, Leao Butrón reveló algunos detalles sobre su retiro del fútbol, la selección peruana y otros pasajes de su vida en el 'verde'.



"Yo todavía disfruto de los entrenamientos. Tienes que saber cuándo divertirte, alimentarte bien...", dijo Leao Butrón sobre su vigencia a los 40 años bajo los tres palos de Alianza Lima.



"Acá (en la cabeza) ya está el retiro, no me va a sorprender. Pero acá (en el corazón) todavía siento que puedo.", reveló el portero sobre su retiro de las canchas de fútbol.



¿Sus chances en la selección ya se acabaron? "Es muy probable, ¿no?. No es que lo busque desesperado como antes, pero siempre es un orgullo", respondió Leao Butrón.