Leao Butrón: Este fue su secreto para atajar penal a Independiente [VIDEO]

Leao Butrón fue, sin duda, la figura de Alianza Lima en el empate ante Independiente de Avallaneda en su debut en la Copa Sudamericana. El golero que atajó un penal y enmudeció a todo el estadio Libertadores de América de Buenos Aires, hizo una confesión a la que pocos se hubieran atrevido.



Leoa Butrón que en el primer tiempo le arrancó la etiqueta de gol al penal que ejecutó Emmanuel Gigliotti, con una reacción que pocos podían creer. Pero el golero sobre el final del partido reconoció que el mérito no fue todo suyo.



"El penal es de Germán Pacheco. Yo me iba a tirar a la derecha. Pacheco se me acerca y me pide por favor que me tire a la izquierda. Le pregunté si estaba seguro y me dijo que sí", reconoció Leao Butrón.



Butrón explica penal atajado

Pero el portero de Alianza Lima no había terminado. Leao Butrón explicó además el grado de confianza que existe dentro del grupo. "Es así, tengo que agradecerle. Para eso están los compañeros, para decirnos cosas que a veces se nos escapan. Me contó que una vez Gigliotti falló un penal contra Boca o no sé. El penal es un poquito de suerte, pero la suerte la tuve de tener a Pacheco de compañero", finalizó.