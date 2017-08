Leao Butrón convocado a la selección peruana: "No sé si jugaré ante Bolivia" [VIDEO]

Cuando las cosas están para ti, no hay capricho ni fuerza que te saque del lugar que te ganaste con tu trabajo. Leao Butrón, golero campeón con Alianza Lima, quien había sido excluido de la lista inicial de Ricardo Gareca, fue convocado de emergencia a la selección peruana.



Leao Butrón, de 40 años, gozaba de sus ‘minivacaciones’ por el receso de las Eliminatorias y estaba en el cine con su esposa. Mientras disfrutaba de su película y comía compulsivamente sus palomitas de maíz; en México, Pedro Gallese salía lesionado en el Pachuca-Veracruz por una luxación en el dedo índice de la mano derecha, que lo descartaba para la fecha doble ante Bolivia y Ecuador. Entonces comenzaron a timbrarlo desde San Luis, pero los intentos caían en la casilla de voz.



“Te juro que recién me enteré a las 11 de la noche, cuando encendí mi celular. Allí vi y escuché los mensajes. En ese momento llamé al club y me comunicaron que tenía que presentarme en la Videna”, reveló Leao Butrón.



Ahora la polémica se ha desatado en la calle, pues en todas las encuestas en redes sociales piden que el veterano ataje de titular. “No sé si jugaré ante Bolivia, pero desde que estás convocado existe esa posibilidad. Solo tengo que llegar bien preparado”, precisó Leao Butrón.

Video: Doble atajada de Butrón