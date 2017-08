Leao Butrón en el "WhatsFA": Su dibujo favorito, el más 'feo' de Alianza, los tuits de su hija y más [VIDEO]

Leao Butrón no viajó con el plantel de Alianza Lima a Cusco para el duelo frente a Real Garcilaso por lesión y aprovechó para participar en el segmento "WhatsFA" del programa "Fútbol en América". ¡Mira el divertido video!



Leao Butrón reveló que prefiere ver 'Tom y Jerry' antes que los 'Supercampeones' como serie animada favorita. "Intenté ver los Supercampeones, pero como de arco a arco se demoraban 3 días en llegar, me aburrí", respondió entre risas el portero de Alianza Lima.



Para Leao Butrón, los delanteros más difíciles de enfrentar en su carrera futbolística fueron Waildir Sáenz y 'Checho' Ibarra (con este último contó una anécdota en un partido en el Cusco).



Asimismo, Leao Butrón se refirió a los tuits de su hija, Daniela Butrón. "Han mejorado ah, ha mejorado. Están tirando maíz de todos lados. Yo estoy para ayudarla a que ella escoja, no ha escoger por ella", explicó el popular 'Cabezón'.



¿Quién es el más 'feo' de Alianza Lima? ¿Y el de mejor 'pinta'? ¿Qué 'blooper' recuerda? Entérate de esto y más en el video de "Fútbol en América".