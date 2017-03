Por: Moisés Pajuelo (@MoisesVPF)



Leonardo Astrada aseguró que ningún dirigente de Universitario de Deportes se comunicó con él para llegar a Ate. Esto tras los rumores de que su nombre estaba en carpeta para ser el reemplazante de Roberto Chale.



Como se sabe, el gerente deportivo de Universitario de Deportes, César Vento, se encuentra en Argentina para cerrar con algún técnico y presentarlo los próximo días. En el caso de Leonardo Astrada, nadie de la 'U' ha tenido contacto con el ex técnico de River Plate y Estudiantes de La Plata.



"Ningún dirigente se ha comunicado conmigo, no puedo hablar del tema. Universitario es un club importante, lo he visto en sus partidos contra Deportivo Capiatá en la Copa Libertadores", nos comentó Leonardo Astrada sobre la posibilidad de llegar a tienda crema.



Actualmente Leonardo Astrada se encuentra sin equipo. La última vez que dirigió fue el 2015, cuando estuvo al mando de Atlético Rafaela de la Primera División de Argentina. "Me han llegado algunas opciones, los he revisado, pero por lo pronto he decidido no arrancar", sentenció el 'Jefe'.