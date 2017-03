Liberman criticó defensa de Messi y destruyó a la prensa de España con duros calificativos [VIDEO]

La sanción de Lionel Messi por parte de la FIFA tras insultar a asistente en el partido frente a Chile por Eliminatorias sigue dando que hablar en Argentina. Ahora se pronunció el reconocido periodista de Fox Sports, Martín Liberman. ¿Qué dijo? Mira el video de arriba y haber si coincides con su crítica sobre este caso.



"Estoy podrido de la televisión española. Ustedes son unos chupamedias de Messi. Ustedes los periodistas de España no hacen periodismo; hacen alcahuetería. Hay que hacer periodismo y no me importa la nacionalidad", arremetió Martín Liberman contra la prensa de dicho país.



"Yo soy argentino, quiero a Messi, quiero que Argentina vaya al Mundial y ojalá Messi pudiera jugar el próximo... pero yo no puedo admitir esto", añadió el argentino mostrando la carta de defensa de Lionel Messi en el que no acepta su error.



"Yo dije cómo me defendería: "Señores de la FIFA por medio del presente asumo mi error y pido disculpas. Lamento haberme excedido con el asistente, atentamente Messi", comentó.



Asimismo, Martín Liberman criticó al club Barcelona por defender a Lionel Messi. Los del Barcelona son mas 'mesiitas' que el propio Messi. Insólito. ¿Qué se meten los del Barcelona, qué se meten?", sentenció en su programa.