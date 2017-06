Lionel Messi: Este es el amigo al que llevaría a Barcelona [VIDEO] 

Lionel Messi está de vacaciones, pero sigue pensado en mejorar la situación de Barcelona. Para eso el argentino no ha encontrado mejor idea que llevar al equipo catalán a un amigo suyo y jugador también de la selección argentina. Ángel Di María.



Lionel Messi, pese a no haber renovado con Barcelona, desea pasar las últimas temporadas en el cuadro azulgrana rodeado de su gente y reforzar su círculo de confianza dentro del club tal como lo afirma el diario francés 'Le Parisien', Al parecer Ángel Di María, con un pasado en Real Madrid estaría pensando esta posibilidad.



Ángel Di María y Lionel Messi se conocen desde hace mucho. Comparten la Selección argentina hace más de 10 años y juntos llegaron a la final del Mundial de Brasil y de las Copas América de Chile y Centenario.



Lionel Messi entiende que el puesto de volante por izquierda es muy importante en el equipo, no solo para recuperar el control de la Liga española, sino para recuperar protagonismo en la Champions League. Además que Ángel Di María no se encuentra muy contento en el PSG, donde no ha tenido el protagonismo que tuvo un día en Real Madrid.