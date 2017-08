Lionel Messi y Antonella Roccuzzo: El miserable regalo de bodas que solo ayudará a 10 familias

Lionel Messi y Antonella Roccuzzo se casaron el pasado 30 de junio en Rosario, Argentina. La pareja había pedido como regalo de bodas, a sus 260 invitados, una donación para la organización TECHO. Lamentablemente las cifras no fueron las esperadas. ¡Solo alcanza para construir 10 casas de 1.100 dólares!



"Para transformar nuestra alegría en un acto de solidaridad, en lugar de un obsequio pedimos una donación a TECHO", escribieron en sus tarjetas de matrimonio Lionel Messi y Antonella Roccuzzo. Sin embargo, no pasó como todos esperaban y aplaudían.



A través de un comunicado en sus redes sociales, la ONG TECHO reveló que las donaciones de la boda de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo solo alcanzarán para levantar 10 viviendas de emergencia. ¡Una locura tratándose de un majestuoso evento que dio la vuelta al mundo!



Según informó CNN en Español, cada casa le cuenta a TECHO unos 20 mil pesos argentinos, es decir, 1.100 dólares. Si esta cifra lo dividimos entre los 260 invitados de la boda de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo que, supuestamente donaron, sería ¡42 dólares por persona!



¿Y quiénes estaban en la ceremonia? Pues Neymar, Luis Suárez, Piqué, Shakira, Di María, Samuel Eto’o, Cesc Fábregas, Ezequiel Lavezzi, Sergio Agüero, entre otros famosos que, fácilmente podrían haber hecho una gran donación. ¡Increíble!



¿Será que las transferencias tuvieron algún problema? Esto agregó TECHO: "Los canales de donación permanecen abiertos ya que a la fecha registramos algunas transferencias que no pudieron concretarse con éxito".



Esta situación generó la indignación de los usuarios en las redes sociales, quienes lamentaron lo recaudado hasta el momento tras la boda de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo en Rosario.