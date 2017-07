Lionel Messi y Antonella Roccuzzo: Tía del astro no fue invitada a boda y habló mal de la familia [VIDEO]

Todo indicaba que las secuelas de la boda entre Lionel Messi y Antonella Roccuzzo no pasarían de algunas anécdotas sobre los preparativos y las incidencias de la misma. Sin embargo, en las últimas horas se han desatado los problemas por las declaraciones de una tía del astro del Barcelona.

Susana se animó a responder a las preguntas de la prensa argentina luego de que confirmara que no fue invitada a la boda de Lionel Messi con la madre de sus dos hijos. En el informe emitido, esta familiar de la estrella del fútbol también se dedicó a decir cosas no muy agradables sobre toda la familia.

La hermana del padre de Lionel Messi empezó por decir que está distanciada de la familia principalmente por los problemas que le daba la madre del jugador y que esto no ocurre sólo con ella: "No quiere a nadie. Vos anda al barrio donde ella vive, nadie la quiere", dijo la mujer.

Pero cuando se refirió directamente a Lionel Messi, la tía Susana no tuvo reparos en decir: "Me hubiese gustado que fuese un gran médico. Los futbolistas son vagos". Además contó que no lo ve hace mucho en persona y que Antonella Roccuzzo no sea como su cuñada.