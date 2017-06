Lionel Messi y Antonella Rucuzzo: La sorprendente frase del ex novio de la argentina

Lionel Messi y Antonella Roccuzzo se casan hoy en Rosario en el evento denominado "la boda del año". La historia de amor de la pareja, esa que todos creímos se inició desde que fueron pequeños, tuvo un detalle. ¿De qué se trata? Pues del ex novio de 'Anto', quien se refirió a su relación.



Una de las mejores amigas de Antonella Roccuzzo reveló algunos pasajes sobre lo que realmente ocurrió entre los rosarinos en el pasado. "Fue su primer noviecito. Se veían en la quinta de los Roccuzzo. De hecho pasaban mucho tiempo juntos, pero cuando Lio se fue a España quedaron como amigos".



Tras ello, Antonella Roccuzzo conoció a otra persona, de quien no se sabe el nombre pero que sí aparece en varias fotos con la mujer de Lionel Messi. Estuvieron algunos años hasta que el '10' de la selección argentina volvió a contactarla.



Antonella Roccuzzo dejó a su ex pareja, y cuando se enteró que Lionel Messi haría un viaje a Argentina, corrió para buscarlo. "Al menos no me dejó por cualquiera, ¡me dejó por Messi", aseguran que dijo el ex de 'Anto'.