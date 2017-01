Lionel Messi: Barcelona vendería a estos jugadores para renovar su contrato [VIDEO]

El dilema entre de la renovación Lionel Messi y Barcelona no es otro que el dinero. Retener a la delantera más poderosa del mundo conformada por Luis Suárez y el brasileño Neymar hace unos meses, esta generado un hoyo negro en las arcas del cuadro catalán al punto de no tener solvencia para convertir al ídolo argentino en el jugador mejor pagado del mundo.



Es por eso que para retener a Lionel Messi se están barajando algunas fórmulas. Según el diario 'El Confidencial' de España los directivos del Barcelona estarían dispuestos a vender a dos jugadores de su plantilla titular y de esa maneja hacer caja y retener al capitán del equipo.



Los elementos que se sacrificarían para retener a Lionel Messi, serian nada menos que el croata Ivan Rakitic y el turco Arda Turan. El volante que al parecer no es de la preferencia de Luis Enrique, tendría su futuro en Manchester City y su partida dejaría cerca de 40 millones de euros.



Arda Turan, por su parte, aún no termina de convencer al DT ni a los hinchas pues aún no se ha ganado el puesto de indiscutible y sobre su cabeza flotan 30 millones de euros que un club chino ésta dispuesto a pagar en el acto.