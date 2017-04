Lionel Messi: Esto le pasó a jugador de Juventus por pedirle su camiseta [VIDEO]

La camiseta de Lionel Messi, es el trofeo de guerra más preciado en el mundo del fútbol, pues no todos los días se elimina al mejor del mundo de la Champions League, eso lo reconoció Leonardo Bonucci quien no aguantó la emoción y antes que terminara el partido le gritó al capitán de Barcelona su intensión de intercambiar camisetas.



Lionel Messi estaba fuera de sí por el resultado (0-0) que lo dejaba fuera de Champions League y solo reaccionó a los gritos de Bonucci quien le gritó "Leo, ¿me cambias la camiseta?" lo que no se percató el zaguero es que su compañero, Giorgio Chiellini estaba escuchando el diálogo y lo reprendió con un golpe en el pecho.



Leonardo Bonucci, aguantó el golpe e intentó devolverlo, pero siguió en busca de Lionel Messi hasta que este le aceptara el intercambio. Pero Leo solo lo miró con indiferencia como haciéndole entender que el duelo aún no había concluido.



Cuando el árbitro finalmente sopló el silbato, Lionel Messi y Leonardo Bonucci intercambiaron camisetas. Giorgio Chiellini le dio un ejemplo pues esperó hasta el final del duelo para saludarse con Luis Suárez y cambiando casaquillas y dieron por cerrado el incidente del Mundial Brasil 2014, donde el charrúa mordió al italiano.