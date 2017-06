Lionel Messi: Este es el exclusivo estilista que peinará a Antonella Roccuzzo [VIDEO] 

Lionel Messi y Anotnella Roccuzzo dos cosas muy preciadas para ellos. Su cabellera y su intimidad. La pareja que protagonizará la boda del año, este 30 de junio, se pondrá en manos del reconocido estilista, Dante Palavecino, a quien la prensa ha buscado para saber algunos detalles del casamiento de la estrella de Barcelona, pero el peluquero sabe guardar secretos.



Según se supo Lionel Messi y Antonella Rocuzzo, pidieron al estilista la reserva del caso, sabida cuenta, que sería acosado por la prensa de espectáculos en su peluquería de Echesortu. pese a su silencio no puede negar la familiaridad con la pareja de moda



Lionel Messi ha dejado más de un obsequio en el centro de belleza de Dante Palavecino. En una de las paredes del local luce un cuadro autografiado por el astro de Barcelona. También se observa una pelota de colección firmada por el goleador y su página de Facebook está repleta de fotos con los novios. Extraoficialmente, será el peluquero de la novia el próximo 30 de junio.



Dante y su hermano Ángel conocen a la familia de Antonella Roccuzzo desde hace años y la ha asesorado en varias oportunidades. La más trascendente fue el peinado que le hizo para el casamiento de su hermana Paula y Tato. Las imágenes florecen desde la página de Facebook, donde además la novia de Lionel Messi aparece con la hija de Dante, Paula, quien también es una de las invitadas a la boda.



Este regalo le hizo Lionel Messi a su peluquero Dante Pelavecino

El peluquero de Lionel Messi y Antonella Rocccuzo es un referente local y también se encargó del look de otras estrellas. La más reciente fue el encuentro con el tenor José Carreras en su visita a Rosario."Todavía no sabemos nada de nada, no te puedo comentar otra cosa", dice peluquero amante del fútbol.