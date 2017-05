Lionel Messi: FIFA levanta suspensión y podrá jugar Eliminatorias Rusia 2018 

La Comisión de Apelación de la FIFA aceptó el recurso interpuesto por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y levantó la suspensión de cuatro partidos que había impuesto a Leo Messi, anunció este viernes la Federación Internacional.



El pasado 28 de marzo, la FIFA había suspendido a Messi por cuatro partidos con Argentina, de los que ya cumplió el primero, al considerarlo culpable de pronunciar "palabras injuriosas contra un árbitro asistente" en el triunfo 1-0 de su selección ante Chile.



La Comisión de Apelación, aunque calificó de "reprochable" la conducta del jugador, determinó a su vez "que las pruebas disponibles no eran suficientes".



Tras finalizar el duelo ante Chile, Messi se dirigió visiblemente molesto hacia uno de los asistentes para recriminarle una acción, en la prolongación del partido.

"Pese a que la Comisión de Apelación de la FIFA consideró reprochable la conducta del jugador Lionel Messi en dicho incidente, la misma determinó a su vez que las pruebas disponibles no eran suficientes para demostrar según los estándares adecuados -es decir, de manera completamente satisfactoria para los miembros de la Comisión de Apelación- la aplicabilidad del artículo 77 a) del Código Disciplinario de la FIFA, que permite a la Comisión Disciplinaria sancionar las faltas graves que no hubiesen advertido los oficiales de partido", añade el texto.



"En virtud de dicha decisión, se han retirado tanto la suspensión por partidos que entró en vigor el pasado 28 de marzo, como la multa de 10.000 francos suizos (10.078 dólares) impuestas a Lionel Messi", señala el comunicado.



ARGENTINA CELEBRA



Esta decisión supone un alivio para la selección argentina en su carrera a la clasificación para el Mundial-2018 en Rusia al recuperar a su mejor jugador para los tres próximos partidos, en Uruguay el próximo 31 de agosto, y en casa contra Venezuela el 5 de septiembre y Perú el 5 de octubre.



Durante el partido del pasado 23 de marzo contra Chile, con victoria albiceleste por 1-0 en el Estadio Monumental de Buenos Aires, el árbitro brasileño no había escuchado las palabras en español de Messi, enfadado por una decisión.

El capitán de la selección argentina no fue advertido y el árbitro no puso nada en el acta sobre ese episodio, por lo que la sanción se basó en las imágenes de televisión.



Argentina está en dificultades en la carrera por clasificarse al Mundial de Rusia, ya que ocupa la quinta plaza, con 22 puntos, a una unidad del cuarto, Chile, en las eliminatorias sudamericanas.



Tras la sanción de cuatro partidos, ocurrida el 28 de marzo, Messi no pudo jugar el duelo contra Bolivia, ese mismo día en las alturas de La Paz, y que su selección perdió por 2-0.