Lionel Messi: Su Fundación donará 3 mil dosis de medicamentos para la hepatitis C

La fundación del futbolista Lionel Messi ha iniciado la donación de mil dosis de medicamentos para combatir la hepatitis C en su país de origen, Argentina, y tiene previsto entregar otras 2.000 en diferentes países para contribuir a la curación de un total de 3.000 personas.



Un comunicado remitido este jueves por Lionel Messi Management S.L. subraya que la fundación del jugador del Barcelona "ha comenzado a donar de manera gratuita parte de las 3.000 dosis de medicamentos para combatir la hepatitis C, que lograrán salvar otras tantas vidas de personas que sufren la enfermedad".



Mil de estas dosis se repartirán en Argentina y las dos mil restantes en diferentes países para facilitar el acceso a estas medicinas a pacientes con recursos limitados.



Lionel Messi es el embajador mundial de la campaña 'Stop The Wait', que hace una semana arrancó en Egipto con la celebración de una gala benéfica a la que asistió el goleador azulgrana.



En la misma "se consiguieron donaciones para adquirir más de 25.000 tratamientos que servirán para salvar el mismo número de vidas de pacientes con hepatitis C", indica el comunicado.



Con esta iniciativa, Lionel Messi y su Fundación pretenden "ayudar al mundo a tratar esta enfermedad, evitando largas listas de espera y reduciendo los altos costos por los que los pacientes deben pasar".



"Como otro paso hacia un mundo mejor y siguiendo con los objetivos de mi fundación, decidí sumarme a la lucha contra esta enfermedad, apoyando esta causa que busca un mundo limpio de hepatitis C", explica Lionel Messi.