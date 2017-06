Lionel Messi: Esta increíble multa pagará para evitar la cárcel en España [VIDEO] 

Lionel Messi, el ídolo de Barcelona, se libró el temible momento de ser recluido en una cárcel de España, pero esa 'gracia' le costará nada menos que medio millón de euros (510 mil euros) como concepto de multa, pues la FIscalía ya había ordenado su arresto por el fraude de 4,1 millones de euros en contra de la Hacienda de España.



Lionel Messi había recibido una condena de 21 meses de prisión efectiva, pero los abogados del jugador de Barcelona lograron que La Fiscalía acepte sustituir la prisión efectiva por este pago excepcional, debido a ciertos requisitos del imputado,



La defensa de Lionel Messi alegó ante las autoridades que sus clientes son 'Delincuentes primarios', que no tiene antecedentes penales y que además han aceptado la voluntad de devolver los 4.1 millones de euros que no pagó de explotar su imagen como figura de Barcelona.



Pero Lionel Messi y su padre fueron advertidos que ante una nueva proceso judicial y una nueva condena podrían ingresar en prisión y cumplir ambas condenas. Este sería uno de los motivos por los que el argentino desea no renovar más con Barcelona.