Lionel Messi no invitó a Luis Enrique a su boda con Antonella Roccuzzo [VIDEO] 

Lionel Messi tiene todo listo, el terno, la comida y la orquesta. A pocos días que la estrella de Barcelona camine hacia el altar con la madre de sus hijos, Antonella Roccuzzo, se conoció la lista de 250 invitados en la que sorprende más algunas ausencias como su ex entrenador, Luis Enrique.



Lionel Messi invitó a 21 jugadores de Barcelona a Rosario, pero no entregó parte a ningún integrante del cuerpo técnico de Luis Enrique, tampoco tuvo la cortesía de hacerlo con el entrante, Ernesto Valverde. Esto evidencia el distanciamiento que existía entre el capitán y el entrenador catalán.



Pero no son los únicos que han quedado fuera de la lista de Lionel Messi. Tampoco forman de esta lista los dirigentes del club azulgrana. Pero si invitó a todos los utileros, fisioterapeutas, masajistas, recuperadores y médicos del primer equipo.



De estos 21 invitados por Lionel Messi, el volante de Barcelona, Andrés Iniesta, advirtió que no asistiría por el nacimiento de su tercer hijo (Siena) y se quedará junto a su esposa, Anna Ortiz. Quienes sí confirmaron fueron Cesc Fabregas, cuya pareja, Daniella Seeman, es amiga de Antonella, y Xavi Hernández y su mujer, Núria Cunillera. También estarán Sergio Agüero, Ezequiel Lavezzi y Ángel di María.



Por otro lado, diario Sport señaló que Lionel Messi pidió que el regalo de bodas sea una donación a la Fundación que lleva su nombre y que ayuda a niños de todo el mundo desde su creación, en 2007.