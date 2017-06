Lionel Messi: Limpiavidrios le piden que los deje trabajar durante su boda [VIDEO]

Lionel Messi, se casa en pocas horas con Antonella Roccuzzo y en medio de todos los detalles hubo un grupo en el que no pensaron y son los limpiavidrios de la calle cercana al City Center quienes le pidieron a la estrella de Barcelona que los deje trabajar mientras se realiza su casamiento.



La asociación de trabajadores apeló al lado más sensible de Lionel Messi para no verse perjudicados económicamente. "Lionel, hermano, que te cases en la esquina en la que nosotros laburamos todos los días es para nosotros motivo de orgullo. Pero también de preocupación", expresó el grupo 30 limpiavidrios en Facebook quienes han sido amenazados por la policía de sacarlos de la zona de festejo del astro de Barcelona.



Asimismo, los trabajadores pidieron una sola cosa a Lionel Messi "Durante todos estos días, nosotros no vamos a poder trabajar debido al operativo de seguridad. Y si no trabajamos, nuestra familia no tiene cómo parar la olla. Somos simples laburantes, y laburar es lo único que queremos", añadieron los rosarinos quienes aseguran ganar 300 pesos diarios.



Para un canal de televisión los limpiavidrios pidieron que Lionel Messi le repongan el dinero que dejarían de ganarían diariamente, como una salida a esta norma de la policía y para no dar una imagen de desorden se mandaron a elaborar uniformes copn los que hoy saldrán ala calle.