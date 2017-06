Lionel Messi: Así llegan los primeros invitados a su boda [VIDEO] 

Solo faltan 24 horas para la boda del año entre Lionel Messi y Antonella Roccuzzo y los invitados internacionales van llegando hasta Rosario. Los primeros sus ex compañeros de Barcelona, Xavi Hernández, Carles Puyol y Samuel Eto'o.



Los ex compañeros de Lionel Messi, en Barcelona, llegaron en un avión privado, y lo hicieron junto a otros elementos del equipo como Sergio Busquets y Jordi Alba.



Uno que no podía faltar es el íntimo amigo de Lionel Messi, el español Cesc Fábregas, muy cercano al argentino durante la época de Pep Guardiola y desde que jugaban en las canteras del club.



Lionel Messi recibe a sus primeros invitados Lionel Messi recibe a sus primeros invitados

Lionel Messi ordenó que un equipo de seguridad escolte a sus amigos desde el aeropuerto Aeropuerto Internacional "Islas Malvinas" de Fisherton, hasta sus alojamientos en el Hotel City Center.



Puyol, Xavi y Eto'o vivieron junto a Lionel Messi la mejor época de Barcelona todos liderados por Pep Guardiola, logrando innumerables títulos y alcanzando el famoso "sextete" en 2009.