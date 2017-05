Lionel Messi: Martín Liberman lo dejó mal parado frente a Cristiano Ronaldo [VIDEO]

No deja de pensar en Lionel Messi. Martín Liberman, periodista de la cadena Fox Sports, aprovechó el momento fantástico de Cristiano Ronaldo en la Champions League, para comparar y dejar muy mal parado a capitán de la selección argentina, a quien le cuestiona el cartel de mejor jugador del mundo.



El 'Hat trick' de Cristiano Ronaldo, sirvió para que en el análisis de Martín Liberman, defienda a CR7 de las críticas y lo puso al mismo nivel que Lionel Messi, capitán de Barcelona.



"Mucha gente no entiende que elogie a Cristiano Ronaldo siendo él portugués. ¿A ti te molesta que tenga los abdominales marcados? Deberías dejar eso de lado y disfrutarlo. Eres contemporáneo de uno de los mejores diez jugadores de la historia. Deja ese falso patriotismo argentino de querer a Lionel Messi o nada", dijo durante su programa.



también comparó la trascendencia de ambos "Cristiano Ronaldo hace goles en los cotejos decisivos. No en un clásico de liga que no cambia nada. Hace goles en semifinales y finales de Champions. Lleva a su país a ganar la Eurocopa. Está a la par de Lionel Messi. Disfrútalo y sácate la camiseta de Argentina", agregó Martín Liberman.



"¿Quién dice que es antipático o soberbio CR7? A mí me atendió en Inglaterra y lo hizo muy amable, mucho mejor de lo que me trató Lionel Messi siendo argentino", finalizó.