Lionel Messi: Mira dónde se encontró con Marco Verretti luego de remontada [VIDEO] 

Lionel Messi, la estrella de Barcelona, se volvió karma para el italiano Marco Verratti, volante del PSG, que intentó olvidar el desastre vivido en el Camp Nou por Champions League y sus pesadillas volvieron en un curioso incidente este martes en París.



Lionel Messi aprovechó que Luis Enrique, entrenador de Barcelona, les dio dos días libres y decidió pasarlo con su familia en EuroDisney. Similar decisión tomó Marco Verratti, sin saber que no solo no iba a olvidar el vergonzoso encuentro, sino que iba a ver al peor de los fantasmas. Al final ambos jugadores se cruzaron en el lobby del hotel dentro del parque de diversiones.



Lionel Messi es un asiduo concurrente junto a sus hijos y su esposa a este parque de atracciones. No es casualidad que el visite este lugar casi tres veces al año.



Lionel Messi y Marco Verratti estuvieron conversando durante unos minutos en la recepción del hotel y luego cada uno se fue por su lado, según cuentan algunos testimonios.