¿Lionel Messi está molesto por la sanción? Mira su peculiar gesto [VIDEO]

Como se sabe, Argentina no pudo alinear a su máxima figura para el choque frente a Bolivia. Sí, Lionel Messi quedó al margen equipo tras recibir sanción de 4 fechas por parte de la FIFA tras insultos contra juez de línea en la anterior fecha.



¿Lionel Messi está molesto? Según pudo mostrar las cámaras de TyC Sports, el argentino llegó al estadio Hernando Siles de La Plaz con buen humor, y hasta se tomó un selfie con un policía que estaba en la zona mixta.



Pero lo que llamó la atención fue el guiño que le dio a los periodistas que le pedían alguna declaración tras la sanción que sorprendió al mundo del fútbol. "Está golepado, no derrotado", dice el portal Sport, que aseguran han tenido contacto con el entorno de Lionel Messi.



Se supo que la AFA apelará esta sanción contra Lionel Messi. De momento no podrá jugar contra Venezuela, Uruguay y Perú por las Eliminatorias Rusia 2018.