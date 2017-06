Lionel Messi: Su primer médico dice que "lo ayudó a crecer, no a patear la pelota"

Diego Schwarztein, el primer endocrinólogo que trató al futbolista Lionel Messi por su "déficit parcial de la hormona del crecimiento" dijo este jueves en una entrevista con Efe que él ayudó "a crecer" a 'la Pulga', pero negó tener "influencia" en la carrera del "mejor del mundo".



"En su carrera futbolística no tuve ninguna influencia. Yo soy un médico que en su infancia lo ayudó a superar un problema de salud que afecto su crecimiento, eso es todo. La carrera de Leo está basada en su formidable talento, en su capacidad y en su calidad futbolística", explicó Schwarztein.



"Yo lo ayudé a crecer, nada más, no a patear la pelota", aseguró.



Schwarztein dijo que él no trabajó directamente para Newell's, el equipo donde surgió Lionel Messi, sino que el departamento médico del club lo contactaba cuando "detectaban una patología endocrinóloga" o "algún tipo de alteración".



"En aquellos años, estamos hablando de 1997, yo trabajaba cerca de Newell's. Me enviaban los pacientes, dentro de estos pacientes yo veía bastante chicos de divisiones inferiores con alguna posible dificultad endocrinóloga. Uno de ellos fue Lionel Messi", explicó.



El medico aseguró que se trataron de consultas "comunes", pero resaltó que en ellas "conversaba mucho de fútbol" con el ahora capitán Albiceleste.



"En Argentina, o en sus primeras etapas en Barcelona, yo lo fui acompañando porque esta es una situación que requiere un seguimiento. Nos veíamos cada dos o tres meses. Él me iba contando cómo le iba en el club, charlábamos de fútbol", recordó,



Schwarztein se formó en Barcelona y, cuando surgió la posibilidad a Lionel Messi de jugar en el equipo catalán, le habló de aquella ciudad.



"Incluso lo conecté con algunos colegas míos que habían sido mis maestros cuando yo estaba allí para que siguiera con sus controles. No es que un día me di cuenta que Messi era Messi, yo fui siguiendo su carrera y fui viendo con mucha alegría como se fue transformando en el mejor futbolista del mundo", dijo con orgullo.



El endocrinólogo aseguró que "a medida que Leo se iba transformando en el futbolista que es hoy" él trataba de "refrescar la memoria" y "revivir los recuerdos" de aquellas primeras consultas.



Con el paso de los años Schwarztein perdió el contacto con el futbolista, pero no con su familia.



"Hablo sobre todo con Jorge, con el papá, que es quien está más tiempo aquí en Rosario. Habitualmente con estos pacientes se establece una relación muy cercana, tanto con ellos como con sus familias, y puntualmente con Jorge me ha quedado una relación, que no es de amistad, pero es muy cercana", explicó.



Fuente: EFE