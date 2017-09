Lionel Messi: Este regalo sorprendió al capitán de la selección argentina [VIDEO]

Lionel Messi, puede tenerlo todo, pero nunca deja de sorprenderse con las cosas más simples y ayer un pequeño hincha lo llenó de emoción cuando fue a visitarlo al predio de la selección argentina a solo pocas horas del juego con Venezuela por la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018.



Lionel Messi, capitán de la selección argentina, no pudo contener su sonrisa cuando entró a la sala de recepción y se dio cuenta que Benicio, un pequeño hincha de Newell's Old Boys, que se acercó al crack de Barcelona para regalarle una réplica del Coloso Marcelo Bielsa en Rosario.



La emoción atrapó a Lionel Messi, pues la estrella de la selección argentina, se formó en las inferiores de Newell's Old Boys, y es hoy por hoy hincha de la lepra como se le conoce en Argentina. La pulga no dudó en tomarse una foto junto al particular regalo y espera que sea el amuleto de la suerte este martes cuando se cierre esta fecha doble de las Eliminatorias Rusia 2018.



En la última práctica Jorge Sampaoli anunció algunos cambios en el once de la selección argentina: Javier Mascherano por el suspendido Mercado, Éver Banega por Pizarro y Lautaro Acosta por Acuña.