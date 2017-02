Lionel Messi: Shakira no asistirá a su boda con Antonella Roccuzzo [VIDEO]

Lionel Messi y Antonella Roccuzzo protagonizarán la boda del año este 2017, pero entre las primeras personas que se han desconvocado de este mega evento no es otra que la colombiana Shakira y ha puesto las excusas perfectas.



La enemistad entre la esposa de Lionel Messi y Gerard Pique, al parecer no será impedimento para que el ‘10’ de Barcelona, invite a la pareja de su compañero al día más importante de su relación sentimental. Pese a que las mujeres de ambos tengan muy mala onda. Una muestra es que la rosarina no haya acudido a la fiesta por los 40 años de la colombiana.



‘Motivos profesionales’ y una apretada agenda es la excusa que dará Shakira a Lionel Messi para no acudir no solo a la boda del mejor compañero de su esposo en Argentina, sino también a la reunión que se hará después en Barcelona los últimos días de junio.



Shakira coincidentemente no acudirá a la boda del año, porque estará de gira. Todo hace pensar que Gerard Piqué acudirá solo al casamiento. El defensa del FC Barcelona sabe que el motivo de distancia entre ambas se llama Nuria Tomás, su ex pareja. Ella asegura fue engañada por el espigado jugador con la cantante barranquillera.