Lionel Messi: Así arregló su problema con sus vecinos ruidosos [VIDEO]  

Lionel Messi, la estrella de FC Barcelona y el mejor jugador del mundo, si algo merece es descansar sin molestias. Esto no pasaba desde hace meses pues en su apacible y exclusivo barrio de Las Heras en Castelldefels, donde tenia que lidiar con vecinos insoportables que causaban molestias para la familia del jugador.



Este problema casero de Lionel Messi, no se conocía hasta que un compañero suyo Iván Rakitic, reveló como 'La Pulga' logró darle solución aun problema que todos han tenido en algún momento de sus vidas.



"Con los vecinos yo no he tenido ningún problema. No como Lionel Messi cuando compró una casa en Castelldefels. Los vecinos eran un poco ruidosos, así que Leo tuvo que comprar su casa para estar solo", contó Rakitic a la revista croata Novi List.



Según se conoció sus vecinos empezaron a alquilar habitaciones y la cantidad de gente producía un incremento en le ruido de la zona. Messi primero pensó en construir una pared medianera. Pero no podía hacerlo por normas urbanísticas. Por eso, para evitar más inconvenientes, la compró en casi 2 millones de euros.