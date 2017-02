Lionel Messi: Así fue su viaje relámpago a las pirámides de Egipto [VIDEO] 

Lionel Messi, mega estrella del FC Barcelona, ha tenido una visita relámpago a la enigmática Egipto, acompañado de sus dos hermanos y su representantes, para una campaña benéfica en favor del tratamiento contra la Hepatitis C. Leo ha recibido un trato más importante que a cualquier presidente en El Cairo, donde no desaprovechó la oportunidad de visitar las pirámides.



Lionel Messi, la imagen de la organización de 'Tour n'Cure' que promueve viajes para el tratamiento de la Hepatitis C, pudo cumplir su deseo de visitar estas maravillas del mundo, algo que no pudo hacer en 2007 en su viaje con el FC Barcelona.



En medio de extremas medidas de seguridad Lionel Messi, no solo visitó la pirámides sino que por la noche participó de una cena donde el tenedor costaba 7 mil dolares y el jugador fue la estrella de la noche, pues fue homenajeado por los músicos de la orquesta que entornaron el himno de Barcelona y otra canción española pensado que el jugador es de origen español.



Cabe recordar que un sector del pueblo egipcio aún recuerda a Lionel Messi con cierto desagrado, pues en su intento por ayudar a una causa benéfica el argentino donó sus botines para ser subastados, sin saber que el Egipto ofrecer o lanzar el calzado a otra persona es sinónimo de desprecio. El jugador volvió por la madrugada a España y quedó listo para volver a entrenar bajo las ordenes de Luis Enrique.