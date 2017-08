Liverpool rechaza por tercera vez millonaria suma de Barcelona por Coutinho [VIDEO]

Liverpool ha rechazado este viernes una tercera oferta del Barcelona por el mediapunta internacional brasileño Philippe Coutinho valorada 114 millones de libras (125 millones de euros), publica la cadena británica BBC. ¿Ya fue?



El equipo de Jürgen Klopp ha reiterado que Coutinho no está en venta y ya ha hecho oídos sordos a las tres aproximaciones del Barcelona por el brasileño.



La pasada semana Liverpool ya rechazó una propuesta de 90 millones de libras (100 millones de euros) por el '10', quien poco después comunicó al club su intención de salir al presentar oficialmente la solicitud de traspaso ('transfer request').



Coutinho, de 25 años, llegó al club en enero de 2013 por sólo 8,5 millones de libras, procedente del Inter de Milán. En enero de este año renovó su contrato con el Liverpool por cinco temporadas más, en un acuerdo que no se incluyó cláusula de rescisión.



Klopp dejó claro, tras rechazar la primera oferta del Barcelona por Coutinho -autor de 14 goles la pasada temporada-, valorada en 72 millones de libras, que el conjunto de Anfield no es "un equipo vendedor".



Coutinho se ha perdido los dos partidos oficiales del Liverpool en este curso 2017/2018, ante el Watford en la Premier League (3-3) y frente al Hoffenheim en la ida de la previa de la Champions League (victoria 1-2), por una lesión de espalda.



Klopp ya ha confirmado que el brasileño sigue en el dique seco y tampoco se vestirá de corto para el duelo de liga de este próximo fin de semana en Anfield frente al Crystal Palace



ASÍ JUEGA COUTINHO