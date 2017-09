Lobos BUAP vs Monarcas Morelia EN VIVO EN DIRECTO. Se enfrentan hoy por la fecha 8 de la Liga MX en el Estadio Universitario BUAP de Puebla. El partido arrancará a las 5:00 p.m. (hora de Perú y México). Lo peruanos Raúl Ruidíaz, Andy Polo, Pedro Aquino y Luis Advíncula podrían estar presentes en sus respectivos equipos.



Sí, lo curioso de este choque entre Lobos BUAP vs Monarcas Morelia es que podrán jugar hasta 4 peruanos en cancha en la Liga MX: Raúl Ruidíaz, Andy Polo, Pedro Aquino y Luis Advíncula. ¿Se dará? No te pierdas este gran enfrentamiento entre jugadores de la selección peruana.



¿Dónde se verá el Lobos BUAP vs Monarcas Morelia de la Liga MX? Pues, como se sabe, el cuadro lobezno no llegó a un acuerdo con los canales de televisión para que transmitan sus partidos de local. ¿Entonces?



Lobos BUAP transmitirá sus partidos de local a través de su página web y sus redes sociales. Igual, todas las incidencias del encuentro podrás seguirlo en esta nota con todos los videos de los goles.



Monarcas Morelia de Raúl Ruidíaz y Andy Polo marcha en la posición 9 en la tabla de posiciones de la Liga MX, mientras que Lobos BUAP de Pedro Aquino y Luis Advíncula se ubica en la casilla 12 con 8 puntos.



¡Atención rojiamarillos! Esta es la información que debes tomar en cuenta previo a nuestro encuentro de la #J8AP17 🐺 🆚👑 pic.twitter.com/RuH6gkL1TO — Monarcas Morelia (@FuerzaMonarca) 8 de septiembre de 2017