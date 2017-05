El apodo 'loco' no es gratis. Hugo Orlando Gatti, legendario ex portero de Boca Juniors, se descontroló en vivo y casi agrede físicamente a uno de sus compañeros de set. el periodista Cristóbal Soria. Todo esto durante el programa "El Chiringuito" de España. ¡Qué fuerte!



Según el hombre de saco y corbata, los jugadores de Celta de Vigo saltaron al campo pensando en el dinero que se llevarían si lograban los 3 puntos ante Real Madrid en el partido reprogramado de la Liga Santander del pasado miércoles.



Esto no fue tomado de la mejor manera por el 'loco' Gatti, quien rápidamente le respondió: "Juegan por dinero porque es una profesión y se van a hacer millonarios. Pero cuando comienza el partido no juegan por dinero. Nunca pateaste una pelota...".



Cristóbal Soria continuó hablando y Gatti no aguantó más. Pateó una pelota que estaba cerca a sus pies y se paró con intención de agredirlo. "Te voy a matar", dijo enfurecido, mientras sus colegas lo controlaban. Menos mal el hecho no pasó a mayores.