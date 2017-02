Luis Advíncula: Así fue su presentación como refuerzo de Tigres [VIDEO]

Luis Advíncula fue presentado hoy como el nuevo lateral derecho de los Tigres de México, nada menos que por el propio presidente del cuadro felino, Alejandro Rodríguez, quien se dirigió a todos los fanáticos a través de un video que fue difundido por redes sociales.



En este video el mandamás del club de Nueva León no solo presentó a Luis Advíncula, sino también hizo lo propio cion el delantero de la selección chilena Eduardo Vargas.



"Hoy toca darle la bienvenida a nuestros dos nuevos jugadores: Luis Advíncula y Eduardo Vargas. Estoy seguro de que pondrán lo mejor de sí para que este sea un año venturoso para Tigres", dijo el titular del club.



Luis Advíncula, según muestra el video, utilizará la casaquilla número 16 y en su ficha figura que ocupará puesto de defensa, y no de volante como lo hizo en Newell's Old Boys.