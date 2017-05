Luis Enrique alabó a Lionel Messi, calificó de "circo" a la prensa y dejó esta reflexión [VIDEO]

Luis Enrique pasó incómodo momento en conferencia de prensa del Barcelona, previo a la final de la Copa del Rey ante Deportivo Alavés. El español, que hace varios meses anunció su retiro del banquillo culé, calificó de "circo" a los medios y aprovechó para alabar a Lionel Messi.



"Los títulos son del equipo, de todos los jugadores, y cómo no del mejor jugador del mundo (Lionel Messi). Ha sido un gran placer tener al mejor. Ejemplo de lo que significa ser un competidor con una ambición terrible. Un gran líder para el vestuario y un ejemplo para todos sus compañeros", elogió Luis Enrique a su capitán Lionel Messi.



Sin embargo, la siguiente consulta llamaría su atención: "Se acerca tu último partido. En esos 3 años, ¿qué has aprendido estando sentado ahí en la sala de prensa? ¿Qué te llevas de la relación con la prensa?", le dijo un periodista.



Luis Enrique reaccionó con una sonrisa, soltó un calificativo y se tomó un tiempo para responder. "¿Qué me llevo? Bueno, que esto es un circo y no voy a definir quién el es payaso, lo voy a decir en individual para que no se sienta ofendido nadie. Es evidente que no es el sitio donde me he sentido más a gusto".



"He intentado proteger mi estilo, no voy a cambiar, ya tengo 47 años. Nunca he ofendido a nadie, he sido respetuoso. No tengo nada de qué arrepentirme", añadió Luis Enrique sobre el comportamiento que tuvo con los medios españoles.