Luis Enrique dijo 'El futuro no existe' y se ríe de su situación en FC Barcelona [VIDEO] 

Luis Enrique, técnico de FC Barcelona, quien es cuestionado por la temporada que afronta su equipo, fue puesto contra las cuerdas en la primera conferencia del 2017, al preguntarle si seguiría los pasos de Pep Guardiola quien ya siente que vive sus últimos días como entrenador.



Luis Enrique intentó gambetear cada una de las preguntas que tenían que ver con su continuidad con el FC Barcelona hasta que en la última intervención lo comparó con el DT del Manchester United. "Ya os gustaría (risas)…sabes lo que pasa es que si algo he aprendido a lo largo de esta carrera es que el futuro no existe. Soy bastante de planificar, pero me he dado cuenta de que, cuanto más planifico, peor me salen las cosas. Mejor disfrutar el día a día", reflexionó.



Luis Enrique tiene claro que su futuro la próxima temporada está lejos del cuadro catalán y prefiere disfrutar los últimos momentos. "Cuando haya algo que comunicar, si es que lo hay, ya lo haré. Ahora no es momento de hablar de eso, sino del partido ante el Athletic", respondió el DT sobre el duelo de mañana en Bilbao.



🎥 El Barça hará esta mañana el último entrenamiento antes de la #CopaFCB. La sesión de ayer fue algo diferente https://t.co/FkAJvpumgC — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 4 de enero de 2017

Sobre el duelo ante los ‘leones’ el entrenador del FC Barcelona aseguró que tendrá una tarea difícil. "El Athletic siempre genera problemas a través de la presión. Es un equipo valiente. No tiene miedos a dejar espacios y arriesgar, te ahoga cerca de tu portería. No creo que cambien", finalizó.