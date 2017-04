Luis Suárez: No creerás qué le dijo a Sandro por celebrar su gol ante Barcelona [VIDEO]   

Luis Suárez, no se cansa de armar polémicas. El delantero de Barcelona masticó su bronca de no poder hacer nada ante el Málaga y perder la oportunidad de tomar la punta del campeonato español, tras el tropiezo de Real Madrid, y la emprendió contra el autor del primer gol del cuadro malagueño.



Barcelona había jugado uno de sus peores partidos de la temporada con la MSN y Luis Suárez no soportó que el ex catalán Sandro, no solo anotara el gol del triunfo, sino que además festejara su tanto con tanta euforia. Algo que él no pudo hacer en toda la noche.



Luis Suárez no se contuvo y se acercó hasta Sandro y le dijo cerca del oido: “No te olvides quien te dio de comer”, según la traducción del programa ‘El Chiringuito’ de la televisión española. A lo que Sandro no tardó en responder: "Yo como del Málaga”.



Barcelona, con Luis Suárez, tiene una nueva oportunidad de encontrarse con la victoria, pero esta vez con la difícil tarea de vencer a Juventus en Turín por los cuartos de final de la Champions League.