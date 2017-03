Luis Suárez: Mira quién lo llamó 'actor porno' por su piscinazo en Champions League [VIDEO]

Criticar a Luis Suárez se le hizo muy fácil al ex ídolo del Manchester United y la selección francesa, Éric Cantona, quien en su nueva faceta de showman analizó la remontada de Barcelona al PSG para la cadena Eurosport y donde derrochó humor para el gusto de todos.



El jugador francés también recriminó la actitud de Luis Suárez de quien dijo que "Ya no es un mordedor, sino un saltador de trampolín. Uno no muy bueno, aunque sí muy teatral. Una trampa tan evidente con la mano en la garganta, una mirada de agonía… es porno del fútbol. Niños, deberíais tener prohibido ver esto".



Además de criticar a Luis Suárez, parodió el desenlace del partido entre Barcelona y PSG, con el error ocurrido en la entrega de los Óscar, al confundir otro sobre por el del ganador. "Unos le llaman el milagro sobre el césped... Otros el mayor atraco del siglo".



Tampoco se cortó un pelo en dar con palo la actitud de los jugadores del PSG: "Sólo había doce personas en el campo que creían en la remontada, Neymar y los onces jugadores del PSG" sentenció.