Luis Suárez quedó en ridículo al no superar este reto [VIDEO]

Luis Suárez no se resiste a un reto. El delantero del FC Barcelona tiene una debilidad por los desafíos aunque no los gane siempre y en algunos casos lo dejen en ridículo. El goleador uruguayo esta vez demostró que no siempre está en romance con la pelotita.



Luis Suárez acudió hasta un centro comercial donde una marca auspiciadora del jugador azulgrana le propusieron colocar un balón dentro del agujero de un neumático colgado del techo. El uruguayo lo probó repetidamente.



Pero el en los casi veinte intentos Luis Suárez no pudo acertar, la envió al techo, desviado hacia una pared lateral, la chocó con los bordes del neumático, pero nunca pudo pasar el balón dentro de las llantas. Incluso intentó ayudarse levantando el balón con la mano, con el mismo resultado ante la risa de sus hinchas que presenciaban el reto.



Luis Suárez y Lionel Messi superan reto

Distinto fue el reto que el charrúa ganó semanas atrás junto a su compañero Lionel Messi. Los dos jugadores se enfrentaron a Toru Takahashi, un nipón de 42 años que es el campeón de carreras de drones. El reto consistía en tocar el aparato con un balón, en al menos una ocasión durante un minuto.