Luis Tejada reveló cuántos meses de sueldo le debe Juan Aurich

Luis Tejada, nuevo refuerzo de Universitario de Deportes para la temporada 2017, reveló algunos detalles de su salida de Juan Aurich. ¿Cuántos meses de sueldo le debe el cuadro chiclayano?



"Yo no cobraba desde octubre de 2016 con el Juan Aurich y, sin embargo, seguía jugando por la camiseta y por la gente. Todavía me deben dinero de unos premios de 2015 y yo seguía jugando por amor al club. No tenían la facilidad para pagarme. Del 2016 me deben noviembre y diciembre. El mes de octubre me lo pagaron a finales de diciembre", dijo Luis Tejada al medio panameño "Somos la Sele".



"No soy un traidor ni un vende patria. En el Juan Aurich no tenían para pagarme. Los directivos del club se lo dijeron a mi empresario. Yo no arreglo mi situación. Yo tenía contrato, es cierto. ¿Cómo me puedo quedar en un club si no me pueden pagar? No puedo jugar gratis", indicó el 'Pana'.



Asimismo, Luis Tejada se refirió a los hinchas de Juan Aurich que lo critican por irse a Universitario de Deportes.



"A esos fanáticos que me insultan, espero que vayan al estadio y que apoyen de verdad. Ellos deben querer al equipo en las buenas y en las malas. Se la pasaban criticando a los jugadores. Vayan al estadio y alienten. La gente que sí iba al estadio se podían contar con los dedos. Los que iban, sí pueden criticar".