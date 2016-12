Así fue la lujosa boda de Carlos Tevez en Argentina [VIDEO] 

Carlos Tevez, estrella del Boca Juniors jugó el partido más importante de su vida, esta mañana subió al altar junto a Vanesa Mansilla, su novia de toda la vida y madre de sus tres hijos, para darse el definitivo ‘Sí, acepto’ ante la presencia de sus amigos, familiares en el Registro Civil de San Isidro, en una boda que durará nada menos que cuatro días de celebraciones y concluirá con una Nohe Buena en Uruguay.



Carlos Tevez que está viviendo los últimos años de sus carrera futbolística decidió apostar por el amor de toda su vida con quien tenía un noviazgo de 19 años, pese a subidas y bajadas en la relación, pero el amor ha sido más fuerte y Florencia (9), Katie (6), y Lito Junior (2), sus tres hijos ha sido testigos de la unión.



A mediados de año, Carlos Tevez le hizo una romántica propuesta a su novia leyendo un emotivo texto que escribió en su celular: "Estabas parada frente a mí y no me equivoqué. Sos mi mejor jugada, mi mejor campeonato y el mejor gol que hice. Pasaron 14 años, formamos la familia que tanto soñaste. Peleaste por mí, lograste tu sueño, tenernos a todos juntos, a tu lado. Siempre dije que no me arrepiento de nada porque te volvería a elegir. Siempre miramos a futuro, vemos a viejitos en la plaza y decimos que vamos a terminar así. Te quiero decir si te querés casar conmigo". Ella no dudó. Con los ojos llenos de lágrimas, alcanzó a decir que sí y le dio un beso.



Hoy ya casados, Carlos Tevez y Vanesa Mansilla abordarán dos navíos junto a sus 260 los invitados en el Puerto de Tigre para conducirse hasta Carmelo, en Uruguay, donde los espera una fastuosa fiesta en el hotel Hyatt. Donde todos los invitados tienen reservaciones en el lujoso hotel 5 estrellas.