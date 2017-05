Jonathan Maicelo promete convertirse en campeón mundial pero Magaly Medina le recuerda lo peor [VIDEO]

Jonathan Maicelo aseguró a todos sus seguidores que, pese a su derrota contra Ray Beltrán en el Madison Square Garden el último sábado, seguirá levantándose para convertirse en campeón mundial.

"Así me caiga un millón de veces, un millón de veces me voy a levantar hasta conseguir mi objetivo, jamás me voy a rendir hasta conseguir mi objetivo", expresó Jonathan Maicelo en una transmisión en vivo.

Pese a la derrota contra Ray Beltrán, Jonathan Maicelo ha recibido los elogios de usuarios en redes sociales, así como personalidades de la TV por haber logrado pelear en el Madison Square Garden. Sin embargo, no todos tienen la misma opinión.

Nocaut de Jonathan Maicelo

Magaly Medina utilizó las cámaras de 90 Matinal para enviarle un fuerte mensaje a Jonathan Maicelo tras la pelea con Ray Beltrán. La conductora señaló que el boxeador no tuvo el mejor ambiente para 'concentrarse' en la pelea pues, según había leído en diarios, estaba Milena Zárate y la pareja del deportista.

"Va a tener que apurarse Maicelo porque ya va a cumplir los 34 años. La próxima vez que decida boxear en el Madison Square Garden en Nueva York. que ojalá tenga la oportunidad de la revancha, no se rodee de tanto elemento distractivo. Me refiero específicamente (...) que estaba Milena Zárate ¿Qué hacía ahí? ¿Es su vocera, su representante, qué? También dicen que estaba la esposa ahí y tuvieron una especie de encontronazo. ¿Esas cosas no distraen a un deportista? Yo supongo que eso le hace perder la concentración a cualquiera", dijo Magaly Medina en 90 Matinal.

Recordemos que algunos usuarios en redes sociales señalaron en Cuéntamelo Todo que Milena Zárate fue testigo de un enfrentamiento entre Jonathan Maicelo y su pareja antes de salir a la pelea. Sin embargo, la colombiana negó que eso haya pasado y dijo muy enfática que nadie tuvo acceso a él antes del combate de box.

Magaly Medina destruye a Jonathan Maicelo

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.