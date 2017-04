Manchester City vs Manchester United: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por Premier League

Manchester City vs Manchester United: EN VIVO EN DIRECTO. El equipo de Pep Guardiola recibirá este jueves a los de José Mourinho en el Etihad Stadium por la fecha 26 de la Premier League. Este partido va desde las 2:00 p.m. y será transmitido por ESPN (hora peruana).

Manchester City no llega de la mejor forma a este duelo frente a Manchester United. En la anterior fecha cayeron de visita 2-1 ante Arsenal, además de quedar fuera de la Champions League por el AS Mónaco.



El cuadro ciudadano, que se ubica en la posición 4 de la tabla de posiciones de la Premier League, tiene un punto de ventaja sobre su nuevo rival, el Manchester United. Si la visita gana, los de Guardiola quedarán fuera de clasificación de Champions League.



Manchester United, por su parte, venció en la anterior jornada a Burnley y está en semifinales de la Europa League, donde enfrentará al Celta de Vigo en mayo. Pero no todo es alegría para los 'Diablos Rojos'.



Manchester United no podrá contar con sus figuras por lesión. Ellos son: Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Marcos Rojo, Mata, Smalling y Jones. En Manchester City tampoco jugarán Agüero, David Silva, Sagna, Fernandinho y Gundogan. ¡Vaya suerte!