Manchester United vs Chelsea: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Clásico por Premier League

Manchester United vs Chelsea: EN VIVO EN DIRECTO. Los 'Diablos Rojos' de José Mourinho reciben este sábado en Old Trafford, en la jornada 33 de la Premier League, a un Chelsea dispuesto a dejarlos sin Champions League la próxima temporada y a dar un paso más en su camino hacia el título. (10:00 a.m. / DirecTV).



El duelo entre Manchester United y Chelsea es el partido estrella de la fecha en Inglaterra, en la que, además, el Tottenham recibe al modesto Bournemouth, el Manchester City se desplaza al sur de Inglaterra para medirse con el Southampton, el Liverpool visita el siempre complicado estadio de The Hawthorns, y el vigente campeón, el Leicester City, juega en Crystal Palace tres días antes de su trascendental partido de Champions contra el Atlético de Madrid.



Después de caer en Stamford Bridge en la Premier (4-0) y en la FA Cup (1-0), Mourinho confía en que, a la tercera, pueda por fin darle el primer golpe a su exequipo, que tiene a tiro la conquista del título: 7 puntos de ventaja sobre el Tottenham con 7 partidos restantes a ambos.



El técnico portugués tiene las bajas seguras de Juan Mata, Ashley Young, Chris Smalling y Phil Jones, y la duda de Wayne Rooney, fuera los últimos partidos por lesión. Además, todo apunta a que David De Gea recuperará su puesto en la portería después de no estar en Bélgica en la Liga Europa (1-1 con el Anderlecht) ni en Premier (triunfo 0-3 en Sunderland).



Chelsea llega a Manchester sin bajas significativas, por lo que Antonio Conte dispondrá de su once de gala para dejar todavía más 'tocado' a Mourinho. El equipo del técnico luso encadena 21 partidos sin perder en liga -su última derrota fue el 4-0 en Stamford Bridge-, pero su elevado número de empates (12) le ha impedido colocarse entre los 4 primeros.

