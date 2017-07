Manchester United vs Manchester City: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Por Internacional Champions Cup

Manchester United vs Manchester City: EN VIVO EN DIRECTO. 'Diablos Rojos' y citizens chocan este jueves en un nuevo derbi de la Manchester, aunque esta vez por la International Champions Cup en el NRG Stadium de Houston Texas. El partido arrancará a las 9:05 p.m. por la señal de DirecTV. José Mourinho y Pep Guardiola protagonizaran el duelo de técnicos. ¡Imperdible!



La última vez que Manchester United y Manchester City se enfrentaron terminaron igualados 0-0 por la Premier League. Este será el primer derbi que se jugará afuera del reino Unido, por lo que generará una gran expectativa entre hinchas de ambos clubes en tierras norteamericanas.



Manchester United y Manchester City esperan un lleno total del NRG Stadium de Houston. El recinto deportivo puede recibir 70 mil espectadores. Sin duda, este partidazo llamará la atención de todo el mundo y ¡aquí podrás seguir todas las incidencias!



Manchester United jugará su tercer partido en Estados Unidos. Los 'Diablos rojos' vienen de ganar a Los Ángeles Galaxy (5-2) y al Real Salt Lake (2-1). ¿Los de José Mourinho podrán seguir con su racha de victorias? Habrá que espera el choque de este jueves.



"El nivel será el de la Champions, será una buena experiencia, pero el resultado final no es lo más importante", dijo 'Mou' en rueda prensa previo al Manchester United vs Manchester City por la International Champions Cup 2017.