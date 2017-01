Manny Pacquiao dispuesto a pelear con Conor McGregor

El campeón mundial del peso wélter, Manny Pacquiao, afirmó estar dispuesto a darle la bienvenida a Conor McGregor a los rings de boxeo, si no se concreta la pelea entre 'Notorious' y Floyd Mayweather.



"(La pelea) sería en boxeo, no en UFC", respondió Manny Pacquiao en una entrevista para el programa Fox Sports News 500.



Manny Pacquiao manifestó que no ha visto boxear a Conor McGregor, 'pero el boxeo es diferente del MMA'.



'El Pacman' afirmó que no cree que McGregor pueda derrotar a Mayweather.



Con Manny Pacquiao ya son cinco los boxeadores que se han ofrecido a pelear con Conor McGregor: Floyd Mayweather, Saúl 'Canelo' Álvarez, Amir Khan y el nicaragüense Ricardo Mayorga.